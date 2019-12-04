Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - TUZLASPOR

SAAT: 20.45

HAKEM: Volkan Bayarslan

STAT: Türk Telekom

YAYIN: A Spor

GALATASARAY: Okan, Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Selçuk İnan, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Yunus Akgün

YEDEKLER: Batuhan, Adem, Belhanda, Donk, Ömer, Mariano, Erencan, Ercan, Süleyman, Ferhan

TEKNİKDİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray ile Tuzlaspor 2016-17 sezonunda da Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmişlerdi. E Grubu'nda eşleşen takımlardan ilk maçı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmıştı. İkinci mücadelede ise Tuzlaspor, sarı-kırmızılılara 3-2'lik üstünlük kurmuştu.

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemiyor.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.