Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny de kadroda yer almadı. İstanbul'a getirilen Marek Hamsik'in durumu maç saatinde netleşecek. Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.