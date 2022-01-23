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Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlıyor. Yeni teknik direktörü Torrent yönetiminde 2 maçtan da mağlup ayrılan Cimbom, kendine gelmek istiyor. Son 2 maçında galip gelemeyen lider Trabzonspor da yeniden çıkış peşinde

23.01.2022 - 09:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

  • Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada başladı. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

     

  • EKSİKLER

    Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de kadroda bulunamayacak.

     

  • Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny de kadroda yer almadı. İstanbul'a getirilen Marek Hamsik'in durumu maç saatinde netleşecek. Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

  • 11 MAÇTA 1 GALİBİYET

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan "Cimbom", kalesinde 17 gole engel olamadı. Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.

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