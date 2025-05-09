Galatasaray Trabzonspor'a hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 09.05.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:33
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında yarın saat 19.00’da Trabzonspor’a konuk olacak.
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