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        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor! İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak kritik derbi haftasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Küme düşme hattının hemen üstünde bulunan konuk takım ise puan veya puanlar alarak rahatlama peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:38
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        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

        • 2

          Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 80 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider girdi.

        • 3

          Kırmızı-beyazlı ekip ise 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, averajla küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

        • 4

          İLK MAÇI G.SARAY KAZANDI

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-2 kazandı. Ligin 15. haftasında Sivas'ta yapılan müsabakanın 15. dakikasında 1 kişi eksik kalan, 25. dakikada ise 1-0 geri düşen Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz attı. Sivasspor'un gollerini Garry Rodrigues ile Bekir Turaç Böke kaydetti.

        • 5

          SAHASINDA 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

        • 6

          SON 5 RESMİ MAÇINI KAZANDI

          Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

        • 7

          LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

          Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

        • 8

          SAHASINDA 5 MAÇTIR GOL YEMİYOR

          Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

        • 9

          BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR

          Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi. Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Sivasspor maçında mücadele edebilecek.

        • 10

          3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'da 3 futbolcu, Net Global Sivasspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

        • 11

          OSIMHEN REKOR İÇİN SAHADA

          Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin en golcü sezonunu yaşamak için mücadele edecek. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.

        • 12

          Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.

        • 13

          SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ TORREIRA

          Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira son maçlarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 4'ünde fileleri havalandırdı.

        • 14

          Torreira, ligde Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor ile Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en golcü 3 sezonundan birini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, kalan bölümde rekorunu kırmak için mücadele edecek.

        • 15

          İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i...

        • 16

          MUSLERA

        • 17

          SALLAI (KAAN)

        • 18

          DAVINSON

        • 19

          ABDÜLKERİM

        • 20

          EREN ELMALI

        • 21

          TORREIRA

        • 22

          LEMINA

        • 23

          BARIŞ ALPER

        • 24

          YUNUS AKGÜN

        • 25

          GABRIEL SARA

        • 26

          OSIMHEN

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