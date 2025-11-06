Galatasaray 2 penaltı kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı.

Barış Alper Yılmaz'ın soldan açtığı ortaya Youri Baas eliyle müdahale etti. VAR'ın müdahalesinin ardından mücadelenin hakemi Benoit Bastien, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı.

Temsilcimiz 78. dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alders elle müdahalede bulununca, maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı gole çeviren Osimhen, kendisinin ve takımının 3'ncü golünü attı.