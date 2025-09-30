Galatasaray penaltı kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u konuk eden Galatasaray, 15. dakikada penaltı kazandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Liverpool'a karşı penaltı kazandı.
Mücadelenin 15. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalması sonucu Fransız hakemi Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına Victor Osimhen, topu ağlara göndererek, Galatasaray formasıyla Devler Ligi'ndeki ilk golünü attı.
TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atan ilk Nijeryalı futbolcu oldu.