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Galatasaray Nef: 71 - Darüşşafaka Lassa: 65 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı 71-65 mağlup ederek 7 maç sonra kazandı

Giriş: 12.03.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Nef: 71 - Darüşşafaka Lassa: 65 | MAÇ SONUCU
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa'yı 71-65 yendi.

Müsabakayı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da yerinde takip etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı. Yeşil-siyahlılar, ilk sayısını 7. dakikada bulan Galatasaray Nef karşısında ilk periyodu 15 sayı farkla 19-4 üstün tamamladı.

İkinci periyoda ise Galatasaray Nef, 12-0'lık seriyle girdi. İlk 5 dakikada rakibinden sayı yemeyen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada farkı 3 sayıya kadar çekti: 16-19. Mooney'in dış atışıyla periyodun 6. dakikasında ilk isabetini bulan Darüşşafaka Lassa, soyunma odasına 32-27 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray Nef, Russell ve Enis'in sayılarıyla 24. dakikada maçta ilk kez öne geçerken (37-36), son dakika içinde Starks ile isabet bulan misafir takım, final periyoduna 48-47 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, 32. dakikada Can Korkmaz'ın üçlüğüyle skoru 54-49'a getirdi. Russell'ın isabetiyle toparlanan Galatasaray Nef, 38. dakikada Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle tekrar öne geçti: 64-63. Kalan bölümde Göksenin Köksal, Enis ve Russell ile etkili olan sarı-kırmızılılar, parkeden 71-65 galip ayrıldı.

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