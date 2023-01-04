Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN | Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 17. haftada MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde

Giriş: 04.01.2023 - 18:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN | Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
HABERTURK.COM

7' Taylan Antalyalı

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Midtsjö, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 33 puan topladı. Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

SARI KART SINIRI

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamuflajın böylesi şaşırttı!
Kamuflajın böylesi şaşırttı!
İngiltere başbakanından enflasyon vaadi
İngiltere başbakanından enflasyon vaadi
Akraba kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı
Akraba kavgasında 4 kişi bıçakla yaralandı
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.