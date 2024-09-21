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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ligde 6'da 6 yaptı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ligde 6'da 6 yaptı

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaptı. Sarı Kırmızılılar, bir sonraki haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:47
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        Galatasaray ligde 6'da 6 yaptı!
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        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

        Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.

        Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

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