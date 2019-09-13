Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 4 puanı bulunuyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Donk, Ömer, Jimmy Durmaz, Taylan

TEKNİK SORUMLU: Levent Şahin (Fatih Terim cezalı)

TERİM VE İKİ YARDIMCISI CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala'ya da 3 maç men cezası uygulamıştı.

Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alıyor.

3 FUTBOLCU CEZALI

Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere'de forma giydiği Brighton'un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2'sini Galatasaray'a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

PAŞA'NIN SON 10 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti. Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

31. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, 31. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

TT STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.