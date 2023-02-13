Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İtalya'ya gitti

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, deprem faciası nedeniyle liglere verilen ara sonrası ülkesi İtalya'ya gitti.

Giriş: 13.02.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo İtalya'ya gitti
DHA

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya'ya gitti.

Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, kulüpler oyuncularına bir süre izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sabah ülkesine gitti.

Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek malzemeler için yardım etmişti. Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Adıyaman'da 4 yaşındaki Miray da kurtarıldı
Adıyaman'da 4 yaşındaki Miray da kurtarıldı
Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir?
Depremzedelerde görülen Kompartman sendromu nedir?
Valilik ve belediyelerden depremzedeler için
Valilik ve belediyelerden depremzedeler için "Sosyal Market"
Kahramanmaraş'ta deprem günü cezaevinden firar etti
Kahramanmaraş'ta deprem günü cezaevinden firar etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.