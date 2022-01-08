Son 9 maçta bir galibiyet alan Galatasaray, Giresunspor’a da yenildi.

Kendi sahasında seyirci avantajına rağmen galibiyet alamayan Galatasaray ile lider Trabzonspor’la arasındaki puan farkı 22’ye çıktı. Bu fark, şampiyonluk iddiasını büyük ölçüde yok etti.

Karşılaşma sonrası değerlendirme yapan teknik direktör Fatih Terim, ”Genç oyuncularla geçiş dönemi yaşıyoruz” diyerek sorumluluğu sahadaki oyuncuların omuzlarına yükledi.

Galatasaray, Avrupa’da farklı oynuyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ancak ligde bir türlü istenilen performansı gösteremediler. Zaten puan durumunda bulundukları yer bunu net olarak ortaya koyuyor.

Takımda ciddi eksiklikler olduğu bir gerçek. Çeşitli nedenlerden dolayı 11 oyuncu yoktu. Buna rağmen, sahaya çıkan kadro istek ve arzu anlamında iyi gözüktü. Hatta karşılaşma neredeyse tek kale oynandı. Giresunspor, Galatasaray kalesine iki kez geldi. Birini golle sonuçlandırdı.

Daha çok savunmada kalan, kontra toplarla sonuç almak isteyen Giresunspor iyi oynamadı. Amaçları attıkları gol sonrası, galibiyeti korumaktı. Bunu da gerçekleştirdiler.

Peki, Galatasaray tek kale oynamasına rağmen neden golle buluşamadı?

Bu sorunun yanıtını elbette teknik ekip verecektir. Fakat görünen köy kılavuz istemez deyimini hatırlatmakta yarar var. Sarı-kırmızılı takımın en büyük sorunu omurgasız oluşuydu. Bir takımın omurgası denilince ilk akla gelen, kaleci, stoper, orta saha ve santrfordur. Galatasaray bu omurgadan yoksun olunca gol atmayı beceremedi.

Muslera ve Marcao yoktu. Orta alanda sezon başından bu yana sorun var. Santrforun ise kim olduğu belli değil. Her maç başka bir isim gördük. İdeal 11 olmayınca, farklı isimlerden oluşan bir takım sahaya çıktı. Galatasaray’ın belki de en büyük sorunu bu belirsizlikti.

Özetle üretkenlik, yaratıcılık, organizasyon olmadığını gördük. Duran toplar değerlendirilemedi. 12 korner kullanıldı. 34 orta yapıldı. 22 şut atıldı. Ancak gelin görün ki sonuç sıfıra sıfır.

11. dakikada gelen gol, gerginliğe yol açtı. Kaosa dönen bir maç izledik. Kaliteli oyuncular elbette arandı. Umut olan Arda’nın hazır olmadığı ortada. Bu anlayış ve yapıyla kazanmak elbette güç.

Anlaşılan Galatasaray gençleşme operasyonu ile geleceğe yönelik bir takım yaratmak istiyor. Bunu yaparken iyi bir kadro mühendisliğini de yapmalı. Yoksa bu gidişle bulundukları yeri bile korumakta zorlanırlar.

Giresunspor maçına çıkan kadroya bakıldığında, ligdeki birçok takımın kadrosundan daha iyi bir ekip oldukları gerçek. Tek başına sorunu bu kadro üzerine yüklemek haksızlık olur. Teknik kadronun başta Fatih Terim’in oyun planı da sorgulanmalı.