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Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu

Hazırlık maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a konuk olacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Giriş: 25.03.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'ın Karabağ maçı kadrosu belli oldu
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın Azerbaycan kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi.

Galatasaray ile Karabağ, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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