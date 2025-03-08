Galatasaray için flaş Neymar iddiası...

Şu anda Santos'ta forma giyen oyuncu, en iyi seviyesine ulaşarak 2026 Dünya Kupası öncesinde Avrupa'da kendini yeniden kanıtlamak istiyor. Sözleşmesi yaz aylarında sona erecek olan Neymar, öncelikli olarak Barcelona'ya dönmeyi arzulasa da Galatasaray gibi başka seçenekler de masada.