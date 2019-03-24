Galatasaray'ı neler bekliyor?

Galatasaray Kulübü’nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul’un yankıları büyüyerek devam ediyor... Galatasaray’ın Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi oy çokluğuyla idari olarak ibra edilmedi. Tüzüğe göre seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda Başkan Mustafa Cengiz, bu seçimde aday olamayacak. Tüzüğün 59. maddesinde ise şöyle: "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.”

Galatasaray'da Adnan Polat yönetiminde yer alan camianın önde gelen isimlerinden Taner Aşkın, genel kurul sonrası yaşanacak süreçteki tüm detayları HABERTÜRK'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e anlattı. İşte Galatasaray'ı bekleyen tehlikeler ve Cengiz'in akıbeti:

"Yönetim kurulu idari yönden ibra edilmezken, denetleme kurulu da ibra olmadı. Bizim denetim kurulumuz ibra edilmişti. Dolayısıyla aynı durum değil. Kanunen 2 önemli kurul var. Bunlardan biri yönetim diğeri denetim kurulu… Mustafa Bey’in denetim kurulu da ibra edilmediği için tek seçeneği seçime gitmek. Kanunen olması gereken bir kurulun, görevini doğru yapmadığı için ibra edilmemesi işin rengini değiştiriyor. Polat yönetiminin davayı kazanarak elde ettiği berat kararı Mustafa Cengiz için emsal teşkil etmiyor bu yüzden…

Hemen yarın seçim kararı almasına da gerek yok. 1 ay zamanı var sonuçta ve Nisan sonuna doğru seçim kararı alırsa Mayıs sonuna seçim yapılır ve 8 hafta kalan ligin de bitmesini bekleyebilir. Ancak Mustafa Bey’in işi çok zor…. Galatasaray’ın da işi çok zor… Önümüzdeki ay 70 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Nereden bulacaklar bu parayı? İbra edilmeyen bir başkan ve yönetimine hangi banka para verir? Kredi vs isterken banka, “Sen ibrasızlıkla suçlandın” diyecek ve kredi açmayacak. Dolayısıyla olan Galatasaray’a oldu."

CENGİZ SEÇİME GİREBİLİR Mİ?

"Kendi genel kurulundan ibra alamayan bir denetim kurulu ortada olduğu için tüzük maddesine tabi kalınır. Böyle olunca da seçime girebilmesi mümkün olmaz. Yani mahkemeye giderse hiçbir şey çıkmaz ve seçime de giremez. İş baya kilitlendi ve olan da Galatasaray’a oldu. Bu arada tüzük gayet açık… 'Yönetim ve denetim kurulu içerisinden herhangi biri 1 döneme mahsus olmak üzere görev alamaz' diyor."

‘SÜREN UYARDI AMA…’

"Faruk Süren ikaz etti... Faruk Bey ve Abdurrahim Bey ayaktaydı. Başkan yerinden bile kalkmadı. Faruk Süren orada, “Acele bir seçim kararı aldığınızı söyleyin. Şu ibrayı bir geçirin sonra oturur tartışırsınız ne yapacağınızı” dedi. Ancak onlar yapmadı."

GENEL KURULUN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR Mİ?

"Genel kurulun iptali için mahkemeye başvurulabilir ama mahkemenin sonuçlanması 4-5 seneyi bulur. Bizim davamız yaklaşık 5 yıl sürdü ve sonunda aklandık. Zaten Mustafa Bey de o kadar zorlar mı? Ben pek zannetmiyorum. Biz Adnan Polat’a aynı şey yapılırken de söyledik. “Bu Galatasaray’da adet haline gelir. Başkanı indirmek isteyen herkes bu yöntemi tercih eder” dedik ve nitekim öyle olduğunu şimdi görüyoruz. Geçmişte yapılan hataydı. Bu ise Galatasaray’a verilen bir ceza niteliğinde artık…"

"30 milyon vergi ve faizler… Geri kalan futbolculara vs borçlardan oluşuyor. Adamların elinde senetler var. Yarın bu takım sahaya çıkmıyoruz derse veya UEFA’ya şikayet ederlerse ne olacak! Finansal Fair-Play protokolü de ortadan kalkacak, gidecek. O zaman ne olacak!"

Genel kurul üyeleriyle yönetim arasında bir süredir devam eden fikir çatışmaları, neticesinde Galatasaray’a büyük zarar verdi."