Galatasaray HDI Sigorta, Arslan Ekşi'yi transfer etti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, milli pasör Arslan Ekşi'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, milli pasör Arslan Ekşi'yi renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli pasör Arslan Ekşi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son dört sezondur Ziraat Bankkart forması giyen Arslan Ekşi ile kadrosunu güçlendirdi. Arslan Ekşi'ye Galatasaray HDI Sigorta'ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.