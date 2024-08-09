Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda?

        Galatasaray-Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda?

        2024-2025 Süper Lig sezonun perdesi Galatasaray-Hatayspor maçı ile açılıyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde kendi sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. İki takım maç öncesinde son hazırlıklarını tamamladı ve maç saati beklemeye başladı. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray-Hatayspor maçı için nefesler tutuldu. Sezonun ilk düdük sesi Rams Park'ta çalıyor. Yeni transferleri; Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara ile sezonun ilk maçına çıkacak sarı kırmızılar, Hatayspor karşısında sezonun ilk maçına çıkacak. Peki, "Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

        • 2

          GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıcına sahne olan Galatasaray- Hatayspor maçı 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray- Hatayspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

        • 5

          Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Görkem, Hodzic, Okoronkwo, Fernandes, Strandberg.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Gazze'de ateşkes' açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa