Galatasaray Göztepe'ye hazır!
Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 03.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 20:33
Galatasaray, Süper Lig’in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın 4'üncü sırasındaki İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacağı maçı Alper Akarsu yönetecek. Maçın yan hakemleri ise Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral olacak.
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