Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 13. haftada derbide NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan mücadelede zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Halil Umut Meler, ilk 45 dakikada 6'sı futbolcu olmak üzere 8 kişiye sarı kart gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe'den Marcel Tisserand, 25'te ise Galatasaray'dan Berkan Kutlu sarı kart gördü.

34. dakikada iki takım futbolcuları birbirine girerken hakem Halil Umut Meler de iki takımdan ikişer futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Marcao sarı kart görürken Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş ve Berke Özer kart gören isimler oldu.

İlk yarının sonlarına doğru Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sarı kart görürken ilk 45 dakikanın sonrasında ise bu kez Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira sarı kartla cezalandırıldı.