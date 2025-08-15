Galatasaray- Fatih Karagümrük maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında bu akşam saat 21.30'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ali Yılmaz olacak.

REKLAM advertisement1

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR'da Hakan Yemişken eşlik edecek.