Galatasaray evinde Young Boys'u ağırlıyor

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. KEZ MÜCADELE ETMEK İSTİYOR

Bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almak isteyen Galatasaray bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Aslan daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında Devler Ligi'nde oynadı.

AVRUPA KUPALARINDA 318. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 317 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 120 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 475 gol gördü.