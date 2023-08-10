Galatasaray durmuyor: Tete'de mutlu son
Hücum hattını Icardi, Zaha ve Bakambu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız Tete, 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı takımın futbolcusu oldu. Öte yandan Zaniolo için ayrılık süreci başlıyor. Nelsson'ın ayrılması durumunda hedef ise ünlü yıldız Sergio Ramos. İşte son dakika haberinin detayları...
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TETE'DE MUTLU SON
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Brezilyalı sağ kanat, 2.8 milyon Euro’dan 4+1 yıllığına sarı-kırmızılı takımın futbolcusu oldu.
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23 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile görüşmelere başlamıştı. Sonrasında devreye giren Galatasaray, oyuncu ile temaslarını sıklaştırdı.
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Galatasaray, Tete'nin Shakhtar Donetsk ile Ocak ayına kadar olan sözleşmesinin fesih işlemlerini inceledi. Hukuki prosedürlerü masaya yatıran kulübün avukatları, mutlu haberi yönetime verdi.
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Öte yandan dün 23 yaşındaki yıldızın ülkesine döneceği haberleri gündeme geldi. Bu iddialar Galatasaray tarafından yalanlanırken, Brezilya sağ kanat dün sağlık kontrolünden geçti.
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Sambacı'nın 2.8 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza ücretiyle, 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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ZANIOLO GİDİYOR
Tete transferinde mutlu sona ulaşılmasıyla Nicolo Zaniolo için ayrılık süreci başlatılacak.
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Cimbom'un hedefi, Juventus ve Zenit'in talip olduğu Zaniolo'yu en az 30 milyon Euro'ya satmak.
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Serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünü deneyen İtalya devi Juventus, bonuslarla 27 milyon Euro'ya kadar çıktı.
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Zaniolo, Galatasaray ile 12 resmi maçta forma giydi. Yıldız oyuncu, 5 gol 1 asistlik performansı ile kısa zamanda taraftarı kendisine hayran bıraktı.
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RAMOS GÜNDEMDE
Galatasaray, Victor Nelsson'ın ayrılması durumunda dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos'u gündemine aldı.
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Tottenham'ın ardından Nottingham Forest da Danimarkalı stoperi listesine aldı ve 15 milyon Euro'yu gözden çıkarıdı. Yönetimin minimum beklentisi 20 milyon Euro.
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Nelsson'un alternatifini arayan Aslan, Sergio Ramos'u gündemine aldı. Yıldız ismin en düşük 5 milyon Euro maliyeti bulunuyor.
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