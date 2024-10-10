Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Divan Kurulu'nda "profesör" çıkışı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Divan Kurulu'nda "profesör" çıkışı!

        Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı gergin bir atmosferde geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya projesi konusunda gelen eleştirilere yanıt verirken son seçimde Özbek'e rakip aday olan Süheyl Batum da "profesör" çıkışı yaptı

        Giriş: 10.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 10.10.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da gergin divan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı dün gerçekleşti.

        Galatasaray Denetim Kurulu üyesi Ömer Çirkin, mali raporlarla ilgili yapılan incelemeleri aktarırken enflasyon düzeltmesi yaptıklarını ve böylece sarı-kırmızılı kulübe ait aktif malvarlıklarının 21.5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

        Kulübe ait gayrimenkullere ilişkin de konuşan Çirkin, Florya'nın 8 milyar lira, Mecidiyeköy'ün 2,2 milyar lira, Kemerburgaz'ın üst kullanım hakkının da 2,2 milyar lira değerinde olduğunu açıkladı. Çirkin ayrıca Galatasaray Adası'nın 1,6 milyar TL'lik değerinin bulunduğunu ifade etti.

        Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda 2 milyar liralık artış olduğuna vurgu yapan Çirkin, "Kur farkı 1,4 milyar lira civarında. Sporcu satışı ve gayrimenkul değerlemeleri gibi yatırım faaliyetlerinde 3,6 milyar lira kar var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çirkin ayrıca kulübün konsolide net kârının 5.2 milyar lira olduğunu da açıkladı.

        Toplantıda üyelerin konuştuğu bölümde ise gerilim arttı. Florya Projesine yönelik eleştiriler yükselirken Dursun Özbek de Süheyl Batum'a yanıt verdi.

        TFF'yle gerçekleşen toplantıya ilişkin konuşan Özbek, "TFF'ye gidip ne dediğimi nereden biliyorsunuz? Yanımda mıydınız? Ayrıca Florya Projesi hasılat projesidir. Adnan Polat'ın açıkladığı rakam, asgari rakamdır. Asgari kelimesini koskoca profesörün anlamadan konuşması doğru değil" ifadelerini kullandı.

        Özbek'in bu sözleri üzerine tekrar kürsüye gelen Batum ise "Sevgili başkanımız 'Profesör olacaksın' Allah'tan okumuşum da profesör olmuşum. Bu rakamları söyleyen ben değil, Adnan Polat söyledi. Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti" yanıtını verdi.

        İkili bu tartışmanın birkaç dakika sonrasında özel olarak konuşarak sarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Tabuttan ses gelmişti... Yakınları tepki gösterdi!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Hangi meyve hangi mevsimde yenmelidir?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        ABD'de seçim günü saldırı planlayan kişi yakalandı
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        SPK'nın GSYF düzenlemesine eleştiri
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Habertürk Anasayfa