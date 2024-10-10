Galatasaray Divan Kurulu'nda "profesör" çıkışı!

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Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı dün gerçekleşti.

Galatasaray Denetim Kurulu üyesi Ömer Çirkin, mali raporlarla ilgili yapılan incelemeleri aktarırken enflasyon düzeltmesi yaptıklarını ve böylece sarı-kırmızılı kulübe ait aktif malvarlıklarının 21.5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Kulübe ait gayrimenkullere ilişkin de konuşan Çirkin, Florya'nın 8 milyar lira, Mecidiyeköy'ün 2,2 milyar lira, Kemerburgaz'ın üst kullanım hakkının da 2,2 milyar lira değerinde olduğunu açıkladı. Çirkin ayrıca Galatasaray Adası'nın 1,6 milyar TL'lik değerinin bulunduğunu ifade etti.

Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda 2 milyar liralık artış olduğuna vurgu yapan Çirkin, "Kur farkı 1,4 milyar lira civarında. Sporcu satışı ve gayrimenkul değerlemeleri gibi yatırım faaliyetlerinde 3,6 milyar lira kar var" ifadelerini kullandı.

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Çirkin ayrıca kulübün konsolide net kârının 5.2 milyar lira olduğunu da açıkladı.

Toplantıda üyelerin konuştuğu bölümde ise gerilim arttı. Florya Projesine yönelik eleştiriler yükselirken Dursun Özbek de Süheyl Batum'a yanıt verdi. TFF'yle gerçekleşen toplantıya ilişkin konuşan Özbek, "TFF'ye gidip ne dediğimi nereden biliyorsunuz? Yanımda mıydınız? Ayrıca Florya Projesi hasılat projesidir. Adnan Polat'ın açıkladığı rakam, asgari rakamdır. Asgari kelimesini koskoca profesörün anlamadan konuşması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Özbek'in bu sözleri üzerine tekrar kürsüye gelen Batum ise "Sevgili başkanımız 'Profesör olacaksın' Allah'tan okumuşum da profesör olmuşum. Bu rakamları söyleyen ben değil, Adnan Polat söyledi. Başkan herhalde profesör olmadığı için bunu anlayamadı, asgari zannetti" yanıtını verdi. İkili bu tartışmanın birkaç dakika sonrasında özel olarak konuşarak sarıldı.