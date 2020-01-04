IDRIZ VOCA VE PAPE ABOU CISSE ÖNERİLDİ

Transferde çok geniş bir listeyle çalışan Galatasaray'da scout ekibi de iki oyuncu önerisinde bulundu. Olympiakos'ta bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu ay sahalara dönecek olan Pape Abou Cisse, gözlemciler tarafından raporlandı.