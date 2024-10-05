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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen maskesine yasak! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen maskesine yasak!

        Galatasaray, Victor Osimhen ile özdeşleşen maskelerin spor yasası gereği maç günlerinde stada alınmayacağı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:28
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        G.Saray'dan Osimhen maskesine yasak!
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        Victor Osimhen ile özdeşleşen maskeyi kulüp mağazalarında satışa çıkaran Galatasaray, bu maskelerin spor yasası gereği stada alınmayacağı duyurdu.

        OSIMHEN MASKESİ STADA ALINMAYACAK

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in ikonik maskesi, GSStore'da büyük ilgi görmeye devam ediyor! Maskemize gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere teşekkür eder ve güvenli bir maç keyfi için önemli bir hatırlatma yapmak isteriz. Spor yasası gereğince maskenin maç günlerinde stadyuma alınmayacağını bildirmek ister ve stadyum kurallarına uyum açısından da bu kuralın dikkate alınmasını rica ederiz. Güvenliğiniz ve stadyum kurallarına uyum açısından gerekli önlemleri almanızı önemle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz." ifadeleri yer aldı.

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