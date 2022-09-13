Galatasaray'ın bu yaz Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir'in statüsü tartışma yarattı. Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Yusuf Demir'in 18 dakikalık performansı beğeni toplarken yabancı statüsünde oynaması da gündeme oturdu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğup büyüyen 19 yaşındaki futbolcu, alt yaş kategorileri dahil milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı. Avusturya A Milli Takımı'yla ilk maçına 28 Mart 2021'de çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 4 maça çıktı ve milli takım tercihini değiştirme imkanını da kaybetti. FIFA talimatlarına göre bir oyuncu, bir milli takımın formasını üç ve daha fazla kez giymesi durumunda tercihinde değişim yapamıyor.
FATİH TERİM'İN KURALI YOLU KAPADI
Türkiye vatandaşlığı bulunmayan Yusuf Demir'in yerli statüsünde oynama şansını da Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü yaptığı dönemde yürürlüğe giren yabancı kuralı kapadı. TFF'nin 2015'te aldığı yabancı kuralına göre milli takım tercihlerini bu kuraldan önce yapan futbolcular, 2015'ten sonra ülkeye transfer olmasına rağmen yerli statüsünde oynayabiliyordu. Tercihini 2015'teki kuraldan sonra 2021'de yapan Yusuf Demir'in yerli sayılma ihtimali de TFF'nin 2015'te aldığı kuralla ortadan kalktı.
KURAL YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDE YUSUF 12 YAŞINDAYDI
Diğer yandan 2003'te doğan ve söz konusu kuralın yürürlüğe girdiği 2015 yılında 12 yaşında olması ve milli takım tercihini yapacak yaşta olmaması da diğer gurbetçi gençler için de benzer durumu ortaya çıkarması bir yeni tartışma konusu açtı.
KURAL NE DİYOR?
Yabancı milli takımları tercih eden oyuncuların yabancı statüsüne girmesine dair kural 2015'te de tartışma konusu yaratmış, TFF'den yapılan açıklamaya göre Erkan Zengin, Veli Kavlak gibi oyucuların, daha önce bu hakkı kazanmaları nedeniyle etkilenmeyecekleri, kuralın bundan sonra milli takım tercihini farklı ülkeler yönünde kullanan oyuncuları etkileyeceği vurgulanmıştı.
MESUT ÖZİL YERLİ SAYILIYOR
Yusuf Demir'in statüsü başka emsalleri de gündeme getirirken Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan Mesut Özil'in yerli sayılması gündeme geldi. Milli takım tercihini 2015'ten önce yapan Mesut Özil'in statüsü üzerine soru yöneltilen Emre Belözoğlu "Yusuf Demir kural değiştikten sonra geldiği için kurala bağlı bir durum. Bunu benim değerlendirmemin bir değeri yok. Ancak bir oyuncu Türk'üm diyorsa, Türk statüsünde oynamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Mesut da aynı şekilde belirli bir seneden önce bu kural geldiği için Mesut, Türk statüsünde oynuyor. Mesut'un Almanya ile özel bir durumu da var. O tamamen orayı kendi karşısına almış bir oyuncu. Türkiye’yi daha fazla benimsemiş bir oyuncu. Yusuf özelinde ise Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
OKAN BURUK "TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMASI GEREKİYOR" DEMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçının ardından konuya dair açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor. Belki önümüzdeki sene veya yakın zamanda değişebilir. Özellikle Türk pasaportu olan, bizden olanların yabancı statüsünde oynaması bize garip geliyor."
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