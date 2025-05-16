Galatasaray'da Osimhen formülü bulundu!
Galatasaray 'Kararımı sezon sonunda alacağım' diyen Osimhen'in takımda kalması için yeni bir formül buldu.
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Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası dinmiyor... Mario Jardel’in tüm kulvarlarda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Osimhen’in geleceği netleşmiş değil.
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Trabzonspor müsabakasında taraftarlar, önce Başkan Dursun Aydın Özbek’e tezahürat yaparken, devamında tribünler ‘Taraftar çıldırdı, Osimhen’i istiyor’ diye inledi.
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Bu anları gülerek karşılayan Nijeryalı futbolcu maçın ardından “Taraftarın sevgisine dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar alacağım” dedi.
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'BİR SEZON DAHA KAL'
Galatasaray ise Osimhen’in kalması için tüm şartları zorluyor ve “Bir sezon daha kal” formülünü üretti.
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Sarı-kırmızılı idareciler çeşitli sponsorluk bedelleriyle birlikte 26 yaşındaki yıldızın transferi için finansmanın büyük bölümünü hazırlamış durumda.
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Napoli ile orta noktayı bulabileceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Osimhen’e de yeni formülünü sundu.
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G.SARAY'IN KOZU ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sarı-kırmızılılar kalan üç maçta 1 puan alınması halinde gelecek Şampiyonlar Ligi biletini koz olarak kullanıyor.
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Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcüye “Bir sezon daha kal” teklifini sundu.
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Sarı-kırmızılı idareciler, yıldız golcüye, 'Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak 8 maçla birlikte kendine daha iyi pazar yaratırsın' dedi.
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MAAŞI PREMIER LİG İÇİN FAZLA BULUNUYOR
Osimhen’in 12 milyon Euro’luk maaşı vergileriyle birlikte Premier Lig pazarı için yüksek bulunuyor.
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Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in, içine sinen bir teklif alamaması halinde bir sezon daha kalması için tüm şartları zorluyor.
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Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı santrforu, “Bir sezon kal. Şampiyonlar Ligi performansınla dünyanın en iyi kulüplerinden istediğin teklifi alırsın. Biz de sana kolaylık sağlarız” formülüyle ikna etmeye çalışıyor.
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Diğer yandan Galatasaray kanadı Osimhen kalacakmış gibi düşünerek Nijeryalı yıldıza ev bakmaya da başladı.