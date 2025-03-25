Galatasaray'da Jakobs sevinci!
Beşiktaş hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Ismail Jakobs da iki aylık aranın ardından takımla çalışmalara geri döndü.
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Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak Galatasaray’da sakatlıklardan gelen haberler de moralleri yükseltti.
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Bir süredir aşil tendonundaki ağrı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs’un yoğun tedavi süreci sona erdi.
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25 Ocak’taki Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve aşil tendonunun içinde bulunan kasta yırtılma tespit edilen Senegalli yaklaşık iki aydır forma giyemiyordu.
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Bu süreçte bireysel çalışmalarına devam eden Jakobs kulüp fizyoterapistlerinin yanı sıra bireysel fizyoterapistiyle de rehabilitasyon sürecine girmişti.
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Daha önce diz sakatlıkları yaşayan 25 yaşındaki futbolcu yakın çevresine aşil bölgesinden ilk kez sakatlandığını söylüyordu.
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Aşil bölgesindeki ağrısı bir türlü geçmeyen Jakobs takımla birlikte çalışmalara başladı.
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Senegalli futbolcu dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
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Okan Buruk ve kurmayları ise Jakobs için acele etmeyi düşünmüyor.
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Eren Elmalı’nın Milli Takım’da gösterdiği performans yüzleri güldürürken Jakobs’un bir daha sakatlanmaması adına gerekli tedbirler alınıyor.
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Okan Buruk’un Jakobs’u esasen Fenerbahçe derbisine hazırlamak istediği öğrenildi.
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Beşiktaş derbisinde kadroda olması planlanan Senegalli’nin Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği belirtildi.