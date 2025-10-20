İlkay Gündoğan'dan 'emeklilik' açıklaması!
Galatasaray'ın Türk asıllı Alman yıldızı, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği ve kariyer planları hakkında Almanya basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, Almanya'dan Kicker dergisine kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı.
35 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha, 2027 yılına kadar sözleşmesinin olduğu Galatasaray'da uzun yıllar futbol oynamak istediğini söyledi.
İlkay Gündoğan, "Henüz futbolcu olmaktan bıkmadım. Belki de vücudumun durumuna bağlı olarak daha uzun süre kalırım" diye konuştu.
Yıldız futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini, bu konuda lisans adımlarını atmaya başladığını söyledi.
"Antrenörlük benim için çok önemli bir konu" diyen İlkay, "Bu yüzden lisanslarımı almaya başladım. Futbol kariyerim bittikten sonra kesinlikle kendimi bu alanda görüyorum" ifadesini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon 7 maçta forma giyen İlkay Gündoğan, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
