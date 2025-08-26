Galatasaray'da Eren Elmalı parlıyor!

Sosyal medya ve futbol yorumcularına göre soru işareti olan bir transferdi Eren Elmalı…

Geçen sezon Jakobs’un sakatlığında formayı sırtına geçirdi, üç sezondur Galatasaray’daymış gibi oynadı.

Saha dışında takım arkadaşlarıyla hemen kaynaşan milli futbolcu saha içinde de kısa sürede adapte oldu. Trabzonspor'daki savunma performansıyla eleştirilere neden olan Eren'in fiziksel kalitesi Galatasaray'da fark yarattı. Okan Buruk'un adam adama baskısıyla birlikte kendini bulan milli futbolcu geçen sezon sonu yaptığı açıklamada oyununun eksik yönünün 'gol atmak' olduğunu dile getirmişti.

Tatil döneminde de sabahları erken kalkan, öğlene doğru ekstra çalışmalar yapan Eren Elmalı sezona da üç golle başladı. Bu gollerin ilkini sol bekten bindirmeyle atan 25 yaşındaki yıldız Kayserispor deplasmanında sarı-kırmızılıları galibiyete taşıdı. Barış Alper Yılmaz’ın yokluğunda sahaya sol önde çıkan Eren Elmalı 2 golle yıldızlaştı.

Galatasaray’da takım bütünlüğü, oyuncuların yükselen grafikleriyle birleşince sarı-kırmızılı taraftarlar için umut veren bir tablo ortaya çıkıyor. Eren Elmalı’nın çıkışı, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Galatasaray’daki doğru yapılandırmanın ve teknik ekibin başarısının da simgesi.