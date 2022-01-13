EKİBİ BELLİ OLDU

Torrent'in gelişi sonrası merak edilen konulardan biri ise İspanyol çalıştırıcının ekibi oldu. İstanbul'a ilk olarak iki asistan, bir kaleci antrenörü ve bir atletik performans uzmanıyla gelen Torrent'in analiz ekibine de eklemeler yapacağı belirtildi.