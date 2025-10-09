Galatasaray'da devre arası gözler orta saha transferinde!
Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları da şimdiden başladı.
Yaz transfer döneminde mali açıdan tarihi imzalar attıran sarı-kırmızılılar devre arasında da ses getirecek işler yapmayı planlıyor.
Santrfora Victor Osimhen’i, savunmaya da Wilfried Singo’yu ekleyen Cimbom devre arasında da Singo tipi bir oyuncu almayı hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u yenerek ses getiren sarı-kırmızılılar sonuçlara bağlı olarak vites yükseltebilir.
Galatasaray’ın Devler Ligi’nde iddialı olabilmek adına orta sahaya da Singo modeli bir transfer yapma isteği bulunuyor.
Cimbom hem sahada direkt performans katkısı sunabilecek hem de gelecekte bonservis bedeli satışıyla gelir elde edebilecek isimlere yönelecek.