        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Galatasaray'da devre arası gözler orta saha transferinde! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da devre arası gözler orta saha transferinde!

        Milli maç arasına lider giren Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

        Giriş: 09.10.2025 - 09:36 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:36
        
        
        • 1

          Yaz transfer döneminde mali açıdan tarihi imzalar attıran sarı-kırmızılılar devre arasında da ses getirecek işler yapmayı planlıyor.

        • 2

          Santrfora Victor Osimhen’i, savunmaya da Wilfried Singo’yu ekleyen Cimbom devre arasında da Singo tipi bir oyuncu almayı hedefliyor.

        • 3

          Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u yenerek ses getiren sarı-kırmızılılar sonuçlara bağlı olarak vites yükseltebilir.

        • 4

          Galatasaray’ın Devler Ligi’nde iddialı olabilmek adına orta sahaya da Singo modeli bir transfer yapma isteği bulunuyor.

        • 5

          Cimbom hem sahada direkt performans katkısı sunabilecek hem de gelecekte bonservis bedeli satışıyla gelir elde edebilecek isimlere yönelecek.

