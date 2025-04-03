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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi coşkusu sürdü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi coşkusu sürdü!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray'da futbolculara özel derbi primi dağıtılacak.

        Giriş: 03.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:23
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        G.Saray'da derbi coşkusu sürdü!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray ezeli rakibini eleyerek yarı finalist oldu.

        Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından daha da kritik hale gelen zorlu virajdan kayıpsız dönmeyi başardı.

        11 dakika uzayan ve sertlik düzeyi yüksek mücadelede galibiyete uzanan Galatasaray maç sonunda büyük coşku yaşadı.

        Futbolcular deplasman tribününde kendilerini yalnız bırakmayan taraftarla galibiyeti kutlarken sevinç soyunma odasında da devam etti.

        Sahadan ayrıldıktan sonra koridorda Galatasaray tezahüratları yapan futbolcular soyunma odasında da kutlamaya devam etti.

        Beşiktaş derbisi öncesinde iki derbinin kazanılması halinde büyük bir prim verileceğini söyleyen yöneticiler de dev zafer sonrasında soluğu soyunma odasında aldı.

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        Futbolcuları tek tek tebrik eden Galatasaray yönetimi Fenerbahçe galibiyetine de özel bir prim açıkladı.

        Galatasaraylıların yaşadığı galibiyet coşkusu prim müjdesiyle birlikte daha da katmerlendi.

        Galatasaray, Kemerburgaz’a dönerken Kadıköy’den toplu ayrıldı; galibiyet coşkusu otobüste de devam etti.

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcuları bekledi.

        Galibiyet için futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Özbek üzerlerine düşeni yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

        Kadıköy’deki maçın bir müsabakadan fazlası olduğunun altını çizen Özbek futbolculara ve teknik heyete teşekkür etti.

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