Galatasaray'da Bodrum FK hazırlığı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.