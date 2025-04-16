Galatasaray'da Bodrum FK hazırlığı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 18 Nisan Cuma günü Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.