Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken takımın performansını artırmak ve hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor.

UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması gereken Galatasaray bu ay sonuna kadar oyuncuların hak edişlerini ödeyecek.

Sarı-kırmızılı yönetim 31 Mart'a kadar oyunculara 15 milyon Euro'luk maaş ödemesi gerçekleştirecek.

Başkan Özbek futbolcuların kritik süreçte kafalarında maddi hiçbir konuda soru işareti olmaması için gerekenlerin yapılması yönünde verdi.

Geçen sezonki şampiyonluğun primini birkaç taksitte yatıran sarı-kırmızılı kulüp bu sezonki galibiyet primleri için de çalışma başlattı.

KAPTAN MUSLERA MOTİVE ETTİ

Diğer yandan takımın kaptanlarından Fernando Muslera da takım arkadaşlarıyla primlerle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır Galatasaray'da top koşturduğunun altını çizen Uruguaylı file bekçisi ödeme teamüllerine dair bilgi verdi.

Bu hamleler, hem ligdeki mücadelede hem de olası şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın elini güçlendirecek stratejik kararlar olarak değerlendiriliyor.