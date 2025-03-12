Dursun Özbek düğmeye bastı!
Süper Lig'de kritik haftalara girilirken Galatasaray yönetimi de düğmeye bastı. 31 Mart'a kadar 15 milyon Euro'luk hak ediş ödenmesinin yanı sıra primler için de çalışma başladı
Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken takımın performansını artırmak ve hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor.
UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alması gereken Galatasaray bu ay sonuna kadar oyuncuların hak edişlerini ödeyecek.
Sarı-kırmızılı yönetim 31 Mart'a kadar oyunculara 15 milyon Euro'luk maaş ödemesi gerçekleştirecek.
ÖZBEK, GALİBİYET PRİMLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'da başkan Dursun Aydın Özbek de galibiyet primi meselesine el attı.
Futboldan sorumlu başkan vekilleriyle görüşme gerçekleştiren Özbek prim ödemeleriyle ilgili bilgileri aldı.
Geçen sezonki şampiyonluğun primini birkaç taksitte yatıran sarı-kırmızılı kulüp bu sezonki galibiyet primleri için de çalışma başlattı.
Başkan Özbek futbolcuların kritik süreçte kafalarında maddi hiçbir konuda soru işareti olmaması için gerekenlerin yapılması yönünde verdi.
KAPTAN MUSLERA MOTİVE ETTİ
Diğer yandan takımın kaptanlarından Fernando Muslera da takım arkadaşlarıyla primlerle ilgili konuşma gerçekleştirdi.
Uzun yıllardır Galatasaray'da top koşturduğunun altını çizen Uruguaylı file bekçisi ödeme teamüllerine dair bilgi verdi.
Bu hamleler, hem ligdeki mücadelede hem de olası şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın elini güçlendirecek stratejik kararlar olarak değerlendiriliyor.