Genel Kurul’da ibra edilmedikten sonra kaos ortamı oluşan Galatasaray’da yönetim dün ödediği 75 milyon TL ödemeyle kulübün mali anlamda zora girmesini önledi. UEFA’yla yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasının bozulmasını istemeyen Cengiz yönetimi, ibra edilmemesine rağmen taşın altına elini koydu.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre 31 Mart’a kadar vergi borcu, faizler ve sporcu maaşları başta olmak üzere toplamda 75 milyon TL’yi bulan ödemeleri yapmak zorunda olan yönetim, imece usulü parayı topladı. Bir miktarını bankadan kredi olarak çeken Sarı-Kırmızılılar’da başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın kefalet imzası kredinin çıkmasında önemli rol oynadı. Kalan parayı ise yöneticilerin aralarında topladığı bildirildi.

LOCA SAHİPLERİ DE DESTEK OLDU

Yönetimin ibra edilmemesini haksızlık olarak gören bazı loca sahipleri de taşın altına elini koydu. Bu sezonun sonunda bitecek localarını şimdiden yenileyen iş adamları, kulübe büyük destek verdi ve 75 milyon TL’nin toplanmasında da etkili oldu.