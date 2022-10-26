Attığı 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alaina Coates, galibiyette başrol üstlendi. Coates'in yanı sıra Azura Stevens 15, Kamile Nacickaite ise 14 sayı kaydetti.

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