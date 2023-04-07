Galatasaray bugün sahaya iniyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e 3-2 yenilerek havlu atan Galatasaray'da gözler lige döndü. Hafta sonunu BAY geçecek olan Galatasaray'da Kayserispor maçına kadar olan süreci iyi değerlendirmek isteyen Okan Buruk takıma sadece bir günlük izin verdi.

Bugün çalışmalara başlayacak olan Galatasaray hafta boyunca yoğun bir programdan geçecek. Devre arasında transfer edilen futbolcuların takımla kaynaşması amaçlanıyor. Devre arası, milli ara ve bay geçilen haftalar nedeniyle son süreçte çok az resmi maça çıkan sarı-kırmızılılar, özellikle toplu oyunlar ve set hücumlarına yönelik çalışmalar yapacak.

ABDÜLKERİM'İN DURUMU AKŞAM NETLEŞECEK

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın durumunun da bugün netleşmesi bekleniyor. Mücadeleyi tamamlayamayan ve 85. dakikada değişiklik isteyen başarılı savunmacı bugün bir dizi tetkikten geçecek.

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