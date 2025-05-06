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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray bu hafta şampiyon olabilir!

        Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:51
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        • 1

          Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak girdi.

        • 2

          "Cimbom" ligde kalan 4 maçta 4 puan çıkarması halinde Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

        • 3

          BU HAFTA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

          Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre 10 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluğu garantileyebilir.

        • 4

          Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya Fenerbahçe'nin 5 puan önünde girdi. Sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 8'e yükselten Okan Buruk'un öğrencileri, sarı-lacivertlilerin sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbiyi beklemeye başladı. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara 1-0 kaybedince fark 8 puan olarak kaldı.

        • 5

          Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı sarı-lacivertli takım, 35. haftada 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Galatasaray ise bir gün sonra deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        • 6

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren turuncu-lacivertlilere puan kaybetmesi durumunda Galatasaray'ın Trabzonspor maçında şampiyonluğu ilan etme ihtimali ortaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

        • 7

          HEDEF ÇİFTE KUPA

          Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor. Süper Lig'de son 4 haftaya büyük avantajla giren sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde mücadele edecek. "Cimbom" ligin 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a karşı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Türkiye Kupası için mücadele edecek.

        • 8

          Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında alacağı sonuca bağlı olarak hafta sonunda şampiyonluğunu garantileme ihtimali bulunan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı da kaldırarak sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

        • 9

          ÜST ÜSTE 3, TOPLAMDA 25. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması durumunda rakiplerine karşı şampiyonluk sayısında ciddi bir üstünlük kuracak.

        • 10

          Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üstü üste 2 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon da şampiyonluğa yürüyor. Kalan 4 haftada ipleri elinde bulunduran Galatasaray, hata yapmaması durumunda üst üste 3. kez mutlu sona ulaşacak.

        • 11

          "Cimbom" bu sezon da şampiyon olması halinde toplamda 25. kez kupayı müzesine götürecek. Sarı-kırmızılılar, şampiyon olması durumunda Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 9, Trabzonspor'a ise 18 şampiyonluk fark atacak.

        • 12

          OKAN BURUK BİR KUPA DAHA EKLEME PEŞİNDE

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. lig şampiyonluğuna çok yakın... Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022-2023 sezonunda altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar kazandığı Galatasaray'ın başına geçti.

        • 13

          Bir önceki sezon 13. olarak tarihinin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetiminde kısa sürede ayağa kaldırdı. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste şampiyon olmayı başaran Galatasaray, bu yıl da şampiyonluğa bir adım uzakta.

        • 14

          Okan Buruk, kalan bölümde 4 puan almaları halinde üst üste 3, toplamda da 4. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltecek.

        • 15

          ŞAMPİYONLUK KASAYI DOLDURACAK

          Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda ciddi bir ekonomik gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğunu elde ederse gelecek sezon doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. "Cimbom" Avrupa'dan ciddi bir parayı kasasına koyacak.

        • 16

          Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde formasına 5. yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

        • 17

          Son dönemde loca, kombine ve bilet satışına büyük talep olan Galatasaray, ayrıca sponsor ve reklam verenlerin ilgisini de üzerinde toplayacak. Galatasaray, bu sezon 80 milyon avro olan sponsorluk gelirlerini gelecek sezon daha da artırmaya çalışacak.

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