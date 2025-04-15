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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Haberleri

        Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında Galatasaray evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Lig'de 74 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, evinde kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Öte yandan düşme hattına yakın durumda 34 puanla 14. sırada bulunan konuk ekip, sürprize imza atarak zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:33
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        • 1

          Galatasaray- Bodrum FK maçına sayılı günler kaldı. Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasında 3 puan farkla lider bulunan Galatasaray, evinde Bodrum engelini aşarak maç fazlasıyla puan farkını 6'ya çıkarmanın peşinde. Hatırlanacağı üzere Bodrum'da oynanan ilk karşılaşmayı sarı kırmızılılar Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanmayı başarmıştı. Peki, Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        • 2

          GALATASARAY- BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray- Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY- BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Barış, Morata, Osimhen

        • 5

          GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE OSİMHEN!

          Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda gol krallığında kıyasıya mücadele sürüyor. Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen 21 gol atarak zirvede yer aldı. Öte yandan Nijeryalı yıldıza en yakın isim 19 golle Piatek olurken, Simon Banza 17 golle üçüncü sırada yer aldı.

        • 6

          GALATASARAY SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK

          Geleceğiyle ilgili konuşan Nijeryalı yıldız, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular...

          Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. 26 yaşındaki yıldızın bu sözleri ayrılık olarak yorumlandı.

        • 7

          GİDECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

          Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınından AS'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.

          Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. Biz onun bizimle kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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