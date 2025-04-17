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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Bodrumspor maçı hangi kanalda?

        Galatasaray- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde, Galatasaray- Bodrum FK karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 29 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle alarak 74 puan topladı. Peki, "Galatasaray- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray- Bodrumspor maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:15
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        • 1

          Galatasaray- Bodrum FK maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig'deki 30 maçında 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Sipay Bodrum FK 34 puanla 14. sırada yer alıyor. Bodrum FK Galatasaray karşısında galip gelerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Galatasaray ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, "Galatasaray- Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Bodrumspor maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray- Bodrumspor maçı tarihi ve maç saati...

        • 2

          GALATASARAY-BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

          Galatasaray - Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY-BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          2. RANDEVU

          Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı yarın 2. maçına çıkacak.

          Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

          EKSİKLİKLER

          Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

          Reeder Samsunspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Macar futbolcu Roland Sallai ile sakatlığı bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu Elias Jelert, Sipay Bodrum FK karşısında görev yapamayacak.

          Tedavisine devam edilen Kaan Ayhan'ın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

          4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Galatasaray'da 4 futbolcu Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki ikas Eyüpspor maçında oynayamayacak.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray

          F. Muslera

          D. Sanchez

          R. Sallai

          Abdülkerim Bardakcı

          Eren Elmalı

          L. Torreira

          M. Lemina

          Yunus Akgün

          G. Sara

          V. Osimhen

          Barış Alper Yılmaz

          Bodrumspor

          Diogo Sousa

          A. Ajeti

          O. Celustka

          Ali Aytemur

          Cenk Şen

          Taylan Antalyalı

          Fredy

          T. Seferi

          G. Puşcaş

          E. Bardhi

          J. Okita

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