Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray kendi evinde, Beşiktaş'ı ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadele öncesinde Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maç iki takım için 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Maç için geri sayım sürerken, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilenler...
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde 9 maçta 25 puan alan sarı kırmızılılar zirvede yer alırken, 8 maçta 20 puan toplayan siyah beyazlıların 20 puanı bulunuyor. Dev maçın oynanmasına sayılı günler kala, Galatasaray-Beşiktaş derbisi maç biletinin ne zaman satışa çıkacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Beşiktaş derbisi maç bileti ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...
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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi biletleri 24 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te passo.com.tr ve passo uygulamasından satışa sunuldu.
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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI
Premium: 20000 TL
Delux: 18000 TL
Lux: 17000 TL
Classic: 16000 TL
Kategori: 11000 TL
Kategori: 8000 TL
Kategori: 6500 TL
Kategori: 5000 TL
Kategori: 3750 TL
Kategori: 2750 TL
Kategori: 1400 TL
Kategori: 1200 TL
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HAKEM BELLİ OLDU
Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadeleleri yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
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