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HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

VAR: Alper Ulusoy

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Ghezzal, Masuaku (Beşiktaş) GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, S. Oliveira, Mertens, Rashica, Barış Alper, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, N'Koudou, Weghorst, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş GALATASARAY CEPHESİ Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

EVİNDEKİ SON 5 MAÇTA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 22 puan toplayan Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alıyor. 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray ise 21 puanla 5. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve başlamasının ardından ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenerek yeni bir hava yakalayan Beşiktaş'ın, bu sezon derbi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta rakibiyle golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Trabzonspor ile ise 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. 352. RANDEVU Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi. Lig müsabakaları Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.

Nef Stadı'ndaki maçlar Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu. Son 10 maçta Beşiktaş üstün İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle: Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK) 02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3 29.04.2018 Nef Lig 2-0 02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1 05.05.2019 Nef Lig 2-0 27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1 15.03.2020 Nef Lig 0-0 17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2 08.05.2021 Nef Lig 3-1 25.10.2021 Vodafone Park Lig 1-2 14.03.2022 Nef Lig 2-1