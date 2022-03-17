Galatasaray, Barcelona karşısında zafer peşinde! Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında Barcelona'yı konuk ediyor.

SAAT: 20.45

HAKEM: Daniele Orsato

YAYIN: Exxen

STAT: Nef Stadyumu

Galatasaray: Pena - Boey, Nelsson, Marcao, vanAanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

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Bu karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Mücadelenin berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

ASLAN AVRUPA'DA BAŞKA!

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Süper Lig'dekinden farklı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig'de geride kalan 29 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 38 puanla 11. sırada bulunuyor.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, elemelerdeki 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde ederken, grupta üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Galatasaray, grup lideri olduğu için doğrudan yükseldiği son 16 turunda ise ilk maçından beraberlikle döndü.

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 26 17 6 3 61 29 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 91 36 31 24 141 111 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 301 106 81 114 400 446

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki 3 dış saha maçı ve son 16 turunda Barcelona'ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.

SAHASINDA ÜÇ MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 resmi maçta mağlup olmadı. Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada toparlanma sinyalleri vererek 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sahasındaki son yenilgisini Süper Lig'in 23. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Barcelona karşılaşmasında da bu grafiğini sürdürerek tur atlamak için mücadele edecek.

BARCELONA 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Barcelona, ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti.

Türkiye'de 7 maça çıkan Katalan temsilcisi, bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine sarı-kırmızılılara konuk oluyor. Barcelona, söz konusu maçı 2-0 kazanmıştı.

ASLAN'IN KUPA 2 YOLU

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.

BARÇA İLE 10. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

BARÇA, ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU'NDA ÜÇÜNCÜ OLDU

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

Barcelona, La Liga'da ise 27 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde çıktığı son 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off'unda Napoli ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Son olarak ligde Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Barcelona, İstanbul'a formda ve moralli geldi.