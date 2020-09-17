UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da bir ilki başardı. Avrupa arenasında 100. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar bunu başaran ilk Türk ekibi oldu..
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286 müsabakanın 100'ünden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
UEFA Şampiyonlar Ligi
116
28
29
59
112
197
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|24
|17
|6
|1
|59
|22
Kupa Galipleri Kupası
32
12
7
13
42
55
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi
78
30
25
23
123
101
UEFA Süper Kupa
1
1
0
0
2
1
TOPLAM
286
100
75
111
380
429
DEPLASMANDA 20 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.
Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.
MÜZEDE İKİ AVRUPA KUPASI
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!