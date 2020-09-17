UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da bir ilki başardı. Avrupa arenasında 100. galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar bunu başaran ilk Türk ekibi oldu..

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286 müsabakanın 100'ünden galibiyetle ayrıldı. 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 78 30 25 23 123 101 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 286 100 75 111 380 429

DEPLASMANDA 20 MAÇLIK HASRET SONA ERDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımını yendikten sonra Avrupa arenasında dış sahada çıktığı 20 maçta galibiyet görememişti.

Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.

MÜZEDE İKİ AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.