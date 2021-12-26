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Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek 7 maç sonra 3 puanı aldı. Spor yazarları, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

26.12.2021 - 10:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • LEVENT TÜZEMEN

    Kerem Aktürkoğlu'nun attığı, attırdığı goller dışında çalışkanlığını ve hırsını gören Avrupalı kulüpler, ocak ayında G.Saray'ın kapısını çalacaklardır. Kerem'in, çok yönlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Genç yıldızı kanada hapsetmeyip serbest oyun oynamasına izin vermek, hem verimliliğini artırıyor hem de G.Saray'ın kazanmasını sağlıyor. İlk golde topu rakipten çaldı, taşıdı egoist davranmadı ve Feghouli'nin önüne bıraktı. İkinci golde, topla dribbling yaptı kaleye baktı ve köşeye mükemmel bir ayak içi vuruşu yaptı. 

  • Kerem'i neden anlattım; Halil'in de Kerem'den ders alması lazım. Futbol paylaştıkça güzel. Halil egoistliği bırakmalı, çevre kontrolü yapıp boştaki arkadaşlarını aramalı. G.Saraylı oyuncular maç boyu istekli ve coşkuluydu. Ancak çok ciddi pas hataları yaptılar, final paslarında paniğe kapıldılar. Orta sahadan da rakibin kolay hücum etmesine izin verdiler.

     

  • Bu uyumsuzluğun sebebi kadronun sık sık değişmesidir. Aanholt, Feghouli ve Marcao top tekniği yüksek oyuncular oldukları için G.Saray'ın pas kalitesini yukarı taşıdılar. G.Saray, ligin 2. yarısına en az bir tecrübeli orta saha alarak başlamalı.

     

  • GÜNTEKİN ONAY

    Ligde 7 maçtır kazanamayan Galatasaray için kazanmak her şeyden önemliydi. Ön alan baskısıyla başlayan ancak kolektif uyumdan uzak sarı-kırmızılı ekip bir an önce golü bulma duygusuyla telaşlı bir görüntü ortaya koydu. Basit top kayıpları, başlamadan biten ataklar ve dağınık oyun 2 takımı da ilk yarıda tanımlayan ifadeler idi. Adana deplasmanında olduğu gibi sağ bek pozisyonunda Oğulcan’ı görevlendiren Galatasaray, kendi sağ kanadından tehlikeli ataklar ile karşılaşsa da final paslarında başarısız olan Antalyaspor’un girişimleri sonuçsuz kaldı. 

  • Dün Kerem dışında iz bırakmayan Galatasaray performansı sadece bir 3 puan olarak kayıtlara geçti. Ara transferdeki planlar nedir? Bunu bilmiyoruz ama sarı kırmızılıların şu an teknik ekipte yer alan Selçuk İnan tarzındaki bir orta saha oyuncusuna şiddetle ihtiyacı var.

     

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