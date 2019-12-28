28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.
GALATASARAY - ANTALYASPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao
YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Emin, Emre Mor
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Celutska, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk, Hakan, Amilton, Doğukan, Gustavo
YEDEKLER: Ferhat, Eren, Dala, Mukairu, Fredy, Yekta, Harun, H. İbrahim, Mikail, Bünyamin
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas
Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.
SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.
47. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 1-0, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 11 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
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