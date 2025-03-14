Galatasaray-Antalyaspor: 4-0 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Antalyaspor'u rahat geçti... Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-0 galip ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

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Cimbom'a üç puanı getiren golleri 30, 45+2 ve 52'de Victor Osimhen ile 45'te Alvaro Morata kaydetti.

PUAN FARKI 10'A ÇIKTI

Ligde namağlup liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk'un ekibi, bu sonuçla puanını 71'e yükseltip en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Ligde 10. sırada yer alan Antalyaspor ise 33 puanda kaldı.

OSIMHEN'DEN LİGDE 20. GOL

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, gollerine Antalyaspor karşısında da devam etti. Nijeryalı golcü, Antalyaspor maçında hat-trick yapıp fileleri 3 kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 20'ye çıkardı. Osimhen böylece gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti. REKLAM LİGDE 28 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Galatasaray, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.