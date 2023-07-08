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        Galatasaray, Angelino transferini bitirdi!

        Galatasaray transferde sessizliğini son dakika gelişmesiyle bozuyor! Sol bek için bir süredir transfer çalışmaları yürüten sarı-kırmızılılar, Angelino transferini büyük ölçüde bitirdi!

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 18:56
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          Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Angelino ile prensip anlaşmasına vardı.

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          Sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, flaş bir transferi bitirmek üzere...

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          Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile prensipte anlaştı.

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          26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

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          Sarı kırmızılıların, Leipzig ile bonservis görüşmelerine devam ettiği de ifade edildi. 

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          Galatasaray, Alman ekibiyle anlaştığı takdirde transferi açıklayacak.

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          Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. 

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          İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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