Galatasaray, Angelino transferini bitirdi!

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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Angelino ile prensip anlaşmasına vardı.

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Sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, flaş bir transferi bitirmek üzere...

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Dünyaca ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino ile prensipte anlaştı.

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26 yaşındaki sol bekin Galatasaray'dan başka bir kulübe transfer olmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtildi.

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Sarı kırmızılıların, Leipzig ile bonservis görüşmelerine devam ettiği de ifade edildi.

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Galatasaray, Alman ekibiyle anlaştığı takdirde transferi açıklayacak.

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Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor.

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İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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