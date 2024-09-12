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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a transfer olacak mı? Ebimbe kararını verdi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a transfer olacak mı? Ebimbe kararını verdi

        Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Junior Dina Ebimbe için görüşmelere başlamıştı. Fransız yıldız, transfer konusunda kararını verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:55
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        • 1

          Orta sahaya Lucas Torreira'nın yanına bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, bu bölge için Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Junior Dina Ebimbe'yi transfer listesine almıştı.

        • 3

          NEREDEYSE ANLAŞILDI AMA...

          Fransız basınından L'Equipe; G.Saray'la Frankfurt'un neredeyse anlaşma sağladığını yazdı.

        • 4

          EBIMBE'DEN G.SARAY'A RET!

          Yöneticiler Fransız orta sahayı ikna etmek için birkaç gün uğraşsa da, oyuncunun Aslan'ı reddettiği kaydedildi.

        • 5

          23 yaşındaki futbolcunun bu sezon kariyerine Bundesliga'da devam edeceği belirtildi.

        • 6

          Bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamayan genç oyuncu, geçtiğimiz yıl 44 maçta 10 gol - 5 asistlik performans gösterdi.

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